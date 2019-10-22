ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд снял подозрения с заказчика убийства Вороненкова

Новости » Политика    22.10.2019 - 19:10
Суд снял подозрения с заказчика убийства Вороненкова
Фото: Денис Вороненков (facebook.com/deputatvoronenkov)

Суд частично удовлетворил жалобу адвоката Владимира Тюрина

Печерский районный суд города Киева отменил подозрение россиянину Владимиру Тюрину в заказе убийства экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда в государственном реестре.

Согласно резолютивной части решения, суд частично удовлетворил жалобу адвоката Дмитрия Щербины, который защищает Тюрина и отменил сообщение о подозрении от 10 октября 2017 года.

Первое, на что обратил внимание суд при принятии решения об отмене подозрения Тюрину это полное изменение показаний потерпевшей Марии Максаковой-Игенбергс о причастности ее бывшего мужа (Тюрина - ред.) к убийству Вороненкова. Она предоставила следствию другую версию относительно возможных мотивов убийства.

Другим основанием для отмены подозрения стало отсутствие подтверждения о получении Тюриным письменного уведомления о подозрении.

В прокуратуре отмечают, что вручение подозрения Владимиру Тюрину быть осуществлено компетентными органами Российской Федерации на запрос украинской стороны в рамках оказания международно-правовой помощи (всего украинские правоохранители направили 4 таких запроса). Ни на один из указанных запросов Россия не дала положительный ответ.

Напомним, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен в центре Киева на углу улиц Пушкинская и бульвара Тараса Шевченко 23 марта 2017 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 10 мая 2018 года было завершено досудебное расследование по факту убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В указанном уголовном производстве сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам убийства.

Суд в Гааге объявит решение по иску Украины против России 8 ноября Украинского журналиста в "ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы
Новости Украины СудДенис Вороненков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь