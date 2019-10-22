Суд снял подозрения с заказчика убийства Вороненкова

Фото: Денис Вороненков (facebook.com/deputatvoronenkov)

Суд частично удовлетворил жалобу адвоката Владимира Тюрина

Печерский районный суд города Киева отменил подозрение россиянину Владимиру Тюрину в заказе убийства экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда в государственном реестре.

Согласно резолютивной части решения, суд частично удовлетворил жалобу адвоката Дмитрия Щербины, который защищает Тюрина и отменил сообщение о подозрении от 10 октября 2017 года.

Первое, на что обратил внимание суд при принятии решения об отмене подозрения Тюрину это полное изменение показаний потерпевшей Марии Максаковой-Игенбергс о причастности ее бывшего мужа (Тюрина - ред.) к убийству Вороненкова. Она предоставила следствию другую версию относительно возможных мотивов убийства.

Другим основанием для отмены подозрения стало отсутствие подтверждения о получении Тюриным письменного уведомления о подозрении.

В прокуратуре отмечают, что вручение подозрения Владимиру Тюрину быть осуществлено компетентными органами Российской Федерации на запрос украинской стороны в рамках оказания международно-правовой помощи (всего украинские правоохранители направили 4 таких запроса). Ни на один из указанных запросов Россия не дала положительный ответ.

Напомним, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен в центре Киева на углу улиц Пушкинская и бульвара Тараса Шевченко 23 марта 2017 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 10 мая 2018 года было завершено досудебное расследование по факту убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В указанном уголовном производстве сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам убийства.