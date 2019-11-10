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В Житомирской области убили адвоката подозреваемых в деле Вороненкова

Новости » Происшествия     10.11.2019 - 20:19

Адвокат был убит на охоте

В Житомирской области убили адвоката подозреваемых по делу убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Святослава Пархоменко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение адвоката Влада Добоша в Facebook.

"Как мне только что сообщили, в Житомирской области убит Святослава Пархоменко. Это адвокат с которым мы вместе защищаем Ярослава Тарасенко и Александра Лося по делу убийства бывшего депутата москалей Вороненкова", - заявил он.

Добавим, что в Житомирской области полиция начала уголовное производство по факту убийства на охоте. В пресс-службе полиции области сообщили, что 10 ноября в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками. В результате смертельное огнестрельное ранение получил директор общественной организации "Радомышльские охотники", еще одного человека с тяжелым ранением госпитализирован.

Отметим, что Пархоменко является директором организации "Радомышльские охотники".

Напомним, 25 октября 25 октября произошла перестрелка в Харькове на ул. Клочковской, в результате которой погиб один человек, еще один госпитализирован, произошла. В результате перестрелки в Харькове на Клочковской погиб свидетель по делу убийства депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова Владимир Борох.

Как известно, Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года. В мае 2018 года прокуратура завершила досудебное расследование по факту убийства Вороненкова.

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