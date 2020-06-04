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Рассмотрение дела о расстрелах на Майдане сорвалось

Новости » Общество     04.06.2020 - 15:03
Рассмотрение дела о расстрелах на Майдане сорвалось
Фото: столкновения на Майдане (РБК-Украина)

Завершились полномочия присяжных

Святошинский районный суд Киева не смог продолжить рассмотрение дела об убийстве 48 активистов на Майдане, так как у всех присяжных закончились полномочия.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На суд 4 июня явились 2 из 5 обвиняемых экс-"беркутовцев" и их адвокаты, а также прокуроры. Однако судья Сергей Дячук объявил, что рассмотрение дела невозможно из-за отсутствия присяжных.

"На данный момент неизвестно о принятом решении относительно продления полномочий присяжных, которые входят в состав суда. Трое основных присяжных являются неотъемлемой частью суда", - подчеркнул он.

Судья отметил, что Киевсовет еще не принял решение о продлении полномочий присяжных, несмотря на то, что все документы были готовы еще с января.

В связи с такой ситуацией суд перенес рассмотрение дела на 10 сентября.

Отметим, что суд по делу об убийствах на Майдане находится на завершающей стадии, осталось допросить 1 свидетеля и обвиняемых. Дело касается убийства протестующих во время событий на Майдане в феврале 2014 года, когда силовики применили огнестрельное оружие.

Напомним, в ДБР находятся 70 уголовных дел, связанных с протестами в Украине в 2013-2014 годах, среди них не только те, которые касаются непосредственно событий в Киеве.

Кроме того, недавно двум экс-"беркутовцам" сообщили о подозрении по делам Майдана, им инкриминируют искусственное создание доказательств против митингующих.

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Автор: Олег Черныш

Теги Новости Украины МайданСудсуд присяжных
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