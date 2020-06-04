Рассмотрение дела о расстрелах на Майдане сорвалось

Завершились полномочия присяжных
Святошинский районный суд Киева не смог продолжить рассмотрение дела об убийстве 48 активистов на Майдане, так как у всех присяжных закончились полномочия.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
На суд 4 июня явились 2 из 5 обвиняемых экс-"беркутовцев" и их адвокаты, а также прокуроры. Однако судья Сергей Дячук объявил, что рассмотрение дела невозможно из-за отсутствия присяжных.
"На данный момент неизвестно о принятом решении относительно продления полномочий присяжных, которые входят в состав суда. Трое основных присяжных являются неотъемлемой частью суда", - подчеркнул он.
Судья отметил, что Киевсовет еще не принял решение о продлении полномочий присяжных, несмотря на то, что все документы были готовы еще с января.
В связи с такой ситуацией суд перенес рассмотрение дела на 10 сентября.
Отметим, что суд по делу об убийствах на Майдане находится на завершающей стадии, осталось допросить 1 свидетеля и обвиняемых. Дело касается убийства протестующих во время событий на Майдане в феврале 2014 года, когда силовики применили огнестрельное оружие.
Напомним, в ДБР находятся 70 уголовных дел, связанных с протестами в Украине в 2013-2014 годах, среди них не только те, которые касаются непосредственно событий в Киеве.
Кроме того, недавно двум экс-"беркутовцам" сообщили о подозрении по делам Майдана, им инкриминируют искусственное создание доказательств против митингующих.
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Автор: Олег Черныш