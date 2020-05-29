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"Дела Майдана": ГБР расследует 70 уголовных производств

Новости » Общество     29.05.2020 - 20:41
"Дела Майдана": ГБР расследует 70 уголовных производств
Фото: ГБР (РБК-Украина)

ГБР отчиталось о состоянии расследований дел Майдана

В Государственном бюро расследований находятся 70 уголовных дел, связанных с массовыми протестами в Украине в 2013-2014 году. Производства касаются не только событий на Майдане.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе ГБР.

Большинство дел, которые расследуют правоохранители, касаются также ряда событий, происходивших в указанный промежуток времени в различных регионах страны.

"Там разные производства, это не только специализированные по Майдану. Там есть производства и в отношении событий в Одессе, таких производств около десяти", - сообщили в пресс-службе.

В ГБР также предоставили отчет о расследовании "дел Майдана" за май. В частности, с начала месяца подозрение получили трое бывших "беркутовцев". Двоих подозревают в препятствовании сборов и даче ложных показаний, еще одного - в превышении служебных полномочий и избиении активиста в Киеве 30 ноября 2013 года.

Также подозрение получил один из участников похищения активистов Євромайдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, который подделал документы и 5 лет скрывался от следствия.

Сообщалось также о вручении подозрения бывшему старшему прокурору Киева, который является действующим адвокатом по делам Майдана.

Кроме того, несколько дней назад завершилось досудебное расследование в отношении двух бывших судей Сосновского райсуда Черкасс, которые в 2013-2014 годах без надлежащих доказательств отправили за решетку более 10 человек.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины МайданГБР
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