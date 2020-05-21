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По делам Майдана объявили подозрения двум экс-бойцам "Беркута"

Новости » Общество     21.05.2020 - 12:37
По делам Майдана объявили подозрения двум экс-бойцам "Беркута"
Фото: экс-бойцы "Беркута" (УНИАН)

Двое экс-бойцов подозреваются в искусственном создании доказательств против митингующих

Прокуроры Офиса генерального прокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении двум бывшим сотрудникам полка милиции особого назначения "Беркут". Они подозреваются в искусственном создании доказательств против митингующих.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, утром 20 января 2014 года группой так называемых "титушок" были задержаны на ул. Лаврской в ​​Киеве трое участников акции протеста, которые шли домой из Майдана Незалежности. Сотрудники "Беркута" составили рапорты и предоставили следователю заведомо ложные показания, что лица были задержаны на улице Грушевского во время совершения ими "преступления".

Экс-правоохранителям инкриминируют незаконное препятствование организации и проведению собраний и митингов и предоставление следователю заведомо ложных показаний с искусственным созданием доказательств обвинения (ст. 340, ч. 2 ст. 384 УК Украины).

Напомним, ранее следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему старшему прокурору отдела прокуратуры города Киева, действующему адвокату по делам Майдана.

Также следователи объявили подозрения в использовании поддельных документов участнику похищения и пыток участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины подозрениеМайданБеркут
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