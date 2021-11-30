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Рассмотрение дела против НГЗ на 9,2 млрд сорвано: Николаевский апелляционный суд заминировали

Автор: Наталия Гурковская

30 ноября работа Николаевского апелляционного суда была заблокирована. Николаевской полиции поступило сообщение, что в здании суда заложено взрывное устройство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости-N".

При рассмотрении апелляционной жалобы Николаевского глиноземного завода на решение по иску общественной организации "Стоп Шлам" в зал вошли сотрудники полиции и объяснили, что здание суда заминировано.

В этой связи коллегия судей объявила перерыв. После этого собравшиеся покинули зал заседания, были эвакуированы все сотрудники и посетители. На место происшествия прибыли автомобили оперативных служб, а за ними взрывотехники, которые приступили к осмотру здания.

На НГЗ уверены, что это попытка сорвать заседание, ведь юридических аргументов у представителей "Стоп шлама" не осталось.

"Сегодня во время очередного заседания Николаевского апелляционного суда, которое идет к финалу, представители "Стоп шлам" сначала подали ряд абсолютно абсурдных ходатайств, затем требовали перерыв, а в итоге поступило сообщение о "заминировании" здания, чтобы таким образом перенести рассмотрение дела. Даже после трех уголовных производств, которые уже открыты в отношении учредителей "Стоп шлам" и их приспешников, рейдеры не боятся ответственности и готовы на новые преступления", - говорится на Facebook-странице НГЗ.

Накануне заседания стало известно, что материалы судебного дела были сфальсифицированы - к ним добавили документы уже после вынесения решения против НГЗ первой инстанцией.

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НГЗ