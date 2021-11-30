Розгляд справи проти МГЗ на 9,2 млрд зірвано: Миколаївський апеляційний суд замінували

Під час розгляду апеляційної скарги Миколаївського глиноземного заводу на рішення за позовом громадської організації "Стоп Шлам" до зали увійшли співробітники поліції та пояснили, що будівля суду замінована.



У зв'язку з цим колегія суддів оголосила перерву. Після цього присутні залишили зал засідання, було евакуйовано всіх співробітників та відвідувачів. На місце події прибули автомобілі оперативних служб, а за ними вибухотехніки, які й приступили до огляду будівлі.



На МГЗ впевнені, що це спроба зірвати засідання, адже юридичних аргументів у представників "Стоп шламу" не залишилось



"Сьогодні під час чергового засідання Миколаївського апеляційного суду, яке йде до фіналу, представники "Стоп шлам" спочатку подали ряд абсолютно абсурдних клопотань, потім вимагали перерву, а у підсумку надійшло повідомлення про "замінування" будівлі, аби таким чином перенести розгляд справи. Навіть після трьох кримінальних проваджень, що вже відкриті стосовно засновників "Стоп шлам" та їхніх поплічників, рейдери не бояться відповідальності та готові на нові злочини", - йдеться на Facebook-сторінці МГЗ.