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Рассмотрение апелляции по делу Порошенко перенесли на 11 февраля

Новина українською →
Киев, Пятница 28 января 2022 11:25
Рассмотрение апелляции по делу Порошенко перенесли на 11 февраля Фото: бывший президент Украины Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение дела бывшего президента Украины Петра Порошенко. Апелляции рассмотрят 11 февраля.

Об этом сообщили РБК-Украина в суде.

Также в суде назвали причину.

"Перенос (рассмотрения дела, - ред.) на 11 февраля из за того, что не поступили материалы из суда первой инстанции", - говорится в сообщении.

Отметим, Порошенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.

Печерский районный суд Киева ранее избрал Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности:

  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти документы, дающие право выезда за границу;
  • прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда;
  • не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или работы.

Напомним, Государственное бюро расследований не исключает одновременный допрос Порошенко и нардепа Виктора Медведчука.

Отметим, допрос Порошенко запланирован на 31 января. ГБР уже вызвало бывшего президента.

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