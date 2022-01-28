Розгляд апеляції у справі Порошенка перенесли на 11 лютого
Апеляційний суд Києва переніс розгляд справи колишнього президента України Петра Порошенка. Апеляції розглянуть 11 лютого.
Про це повідомили РБК-Україна в суді.
Також у суді назвали причину.
"Перенесення (розгляд справи, - ред.) на 11 лютого через те, що не надійшли матеріали із суду першої інстанції", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, Порошенка підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.
Печерський районний суд Києва раніше обрав Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та поклав обов’язки:
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади документи, що дають право виїзду за кордон;
- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;
- не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань не виключає одночасний допит Порошенка та нардепа Віктора Медведчука.
Зазначимо, допит Порошенка запланований на 31 січня. ДБР вже викликало колишнього президента.