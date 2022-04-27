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Рассмотрели три блока. Резников рассказал о встрече министров обороны в "Рамштайне"

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министры обороны более 40 стран мира вчера, 26 апреля, встретились на американской базе "Рамштайн" в Германии, чтобы обсудить военную помощь Украине. Министры обсудили три ключевых блока вопросов.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook-страницу.

"Мы рассмотрели три блока вопросов, которые касаются краткосрочных оперативных решений относительно помощи Украине в противостоянии российской агрессии, а также долгосрочного видения – как усилить нашу оборону учитывая стратегические вызовы", - рассказал министр.

Первый результат встречи, по словам Резникова, это создание консультативной группы по вопросам обороны Украины, которая будет действовать постоянно и рамках которой ежемесячно партнеры будут "сверять часы". Этот механизм позволит оптимизировать и ускорить процессы по получению оружия, усовершенствовать логистику, обеспечить оптимальную координацию.

Второй результат - на встрече произошли тектонические сдвиги на уровне философии. Украина будет переходить на оружие западного производства, которое соответствует стандартам НАТО. Это постепенно обеспечит полную совместимости украинской армии с армиями стран НАТО.

"В целом "переход", "transition" - это было ключевое слово встречи в "Рамштайне". Переход, который начался более 30 лет назад и сейчас близится к финальной фазе", - подчеркнул глава Минобороны.

Третий результат, как отметил Резников, это то, что качественные сдвиги в сторону усиления украинской армии уже произошли. Украинские военные уже овладевают западным оружием.

"Мы не афишировали эту работу, чтобы обеспечить комфорт нашим партнерам. Сейчас учебные программы будут масштабируемые и распространены даже на те образцы вооружений и техники, о предоставлении которых в Украине пока нет политических решений. Когда эти решения будут приняты, в чем я лично не сомневаюсь, мы уже будем готовы", - сказал он.

Как резюмировал министр, по итогам встречи в "Рамштайне" можно сделать вывод, что речь идет о поистине исторических изменениях, которые в ближайшие недели - месяцы будут материализованы.

Напомним, вчера глава Пентагона заявил о создании контактной группы, которая будет заниматься военной помощью Украине.

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