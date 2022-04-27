Розглянули три блоки. Резніков розповів про зустріч міністрів оборони у "Рамштайні"

"Ми розглянули три блоки питань, які стосуються короткострокових оперативних рішень щодо допомоги Україні у відсічі російській агресії, а також довгострокового бачення – як посилити нашу оборону з огляду на стратегічні виклики", - розповів міністр.

Перший результат зустрічі, за словами Резнікова, це створення Консультативну групу з питань оборони України, яка діятиме постійно та рамках якої щомісяця партнери будуть "звіряти годинники". Цей механізм дозволить оптимізувати і пришвидшити процеси щодо отримання зброї, вдосконалити логістику, забезпечити оптимальну координацію.

Другий результат - на зустрічі відбулися тектонічні зрушення на рівні філософії. Україна буде переходити на зброю західного виробництва, яка відповідає стандартам НАТО. Це поступово забезпечить повну взаємосумісність української армії з арміями країн НАТО.

"Загалом "перехід", "transition" - це було ключове слово зустрічі у "Рамштайні". Перехід, який розпочався понад 30 років тому і зараз наближається до фінальної фази", - наголосив глава Міноборони.

Третій результат, як зазначив Резніков, це те, що якісні зрушення в бік посилення української армії вже сталися. Українські військові вже опановують західну зброю.

"Ми не афішували цю роботу, щоб забезпечити комфорт нашим партнерам. Зараз навчальні програми будуть масштабовані і поширені навіть на ті зразки озброєнь та техніки, щодо надання яких Україні поки немає політичних рішень. Коли ці рішення будуть ухвалені, в чому я особисто не сумніваюсь, ми вже будемо готові", - сказав він.

Як резюмував міністр, за підсумками зустрічі у "Рамштайні" можна зробити висновок, що йдеться про справді історичні зміни, які у найближчі тижні - місяці будуть матеріалізовані.