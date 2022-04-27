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Розглянули три блоки. Резніков розповів про зустріч міністрів оборони у "Рамштайні"

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністри оборони понад 40 країн світу вчора, 26 квітня, зустрілися на американській базі "Рамштайн" у Німеччині, щоб обговорити військову допомогу Україні. Міністри обговорили три ключові блоки питань.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook-сторінку.

"Ми розглянули три блоки питань, які стосуються короткострокових оперативних рішень щодо допомоги Україні у відсічі російській агресії, а також довгострокового бачення – як посилити нашу оборону з огляду на стратегічні виклики", - розповів міністр.

Перший результат зустрічі, за словами Резнікова, це створення Консультативну групу з питань оборони України, яка діятиме постійно та рамках якої щомісяця партнери будуть "звіряти годинники". Цей механізм дозволить оптимізувати і пришвидшити процеси щодо отримання зброї, вдосконалити логістику, забезпечити оптимальну координацію.

Другий результат - на зустрічі відбулися тектонічні зрушення на рівні філософії. Україна буде переходити на зброю західного виробництва, яка відповідає стандартам НАТО. Це поступово забезпечить повну взаємосумісність української армії з арміями країн НАТО.

"Загалом "перехід", "transition" - це було ключове слово зустрічі у "Рамштайні". Перехід, який розпочався понад 30 років тому і зараз наближається до фінальної фази", - наголосив глава Міноборони.

Третій результат, як зазначив Резніков, це те, що якісні зрушення в бік посилення української армії вже сталися. Українські військові вже опановують західну зброю.

"Ми не афішували цю роботу, щоб забезпечити комфорт нашим партнерам. Зараз навчальні програми будуть масштабовані і поширені навіть на ті зразки озброєнь та техніки, щодо надання яких Україні поки немає політичних рішень. Коли ці рішення будуть ухвалені, в чому я особисто не сумніваюсь, ми вже будемо готові", - сказав він.

Як резюмував міністр, за підсумками зустрічі у "Рамштайні" можна зробити висновок, що йдеться про справді історичні зміни, які у найближчі тижні - місяці будуть матеріалізовані.

Нагадаємо, вчора глава Пентагону заявив про створення контактної групи, яка займатиметься військовою допомогою Україні.

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