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Рассматривать по сути дело моряков будет отдельный арбитраж, - Зеркаль

Новости » Политика    25.05.2019 - 16:45
Рассматривать по сути дело моряков будет отдельный арбитраж, - Зеркаль
Фото: Елена Зеркаль (УНИАН)

Рассмотрение дела по сути может затянуться, отметила замглавы МИД

Дело об иммунитетах украинских кораблей и их экипажей, захваченных Россией в ноябре 2018 года, по сути будет рассматривать отдельный арбитраж. Об этом заявила замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль журналистам в Гамбурге 25 мая.

"По сути дело будет рассматриваться не в этом суде. Будет создан отдельный арбитраж на основании приложения 7 к Конвенции. Это будет длиться годами. Но основное, что мы получили сегодня - это вопрос освобождения наших моряков, это вопрос освобождения наших кораблей, и то, что трибунал признал, что у них есть юрисдикция, то, что трибунал признал, что предостережение РФ относительно военной активности не применяется и что есть неотложность для обеспечения принятия этого решения", - сказала она.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Международный трибунал зобов'связал РФ срочно освободить украинских моряков. Международный трибунал по морскому праву зобов'связал Российскую Федерацию немедленно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом Российской Федерации о реальную готовность к прекращению конфликта с Украиной. 

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Новости Украины ООНЕлена Зеркаль
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