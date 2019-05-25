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Розглядати по суті справу моряків буде окремий арбітраж, - Зеркаль

Новини » Політика    25.05.2019 - 16:45
Розглядати по суті справу моряків буде окремий арбітраж, - Зеркаль
Фото: Олена Зеркаль (УНІАН)

Розгляд справи по суті може затягнутися, зазначила заступник голови МЗС

Справа про імунітети українських кораблів та їх екіпажів, захоплених Росією в листопаді 2018 року, по суті буде розглядати окремий арбітраж. Про це заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль журналістам у Гамбурзі 25 травня.

"По суті справа буде розглядатися не в цьому суді. Буде створено окремий арбітраж на підставі додатка 7 до Конвенції. Це буде тривати роками. Але основне, що ми отримали сьогодні - це питання звільнення наших моряків, це питання звільнення наших кораблів, і те, що трибунал визнав, що у них є юрисдикція, те, що трибунал визнав, що застереження РФ щодо військової активності не застосовується і що є нагальність для забезпечення прийняття цього рішення", - сказала вона.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міжнародний трибунал зобов'пов'язав РФ терміново звільнити українських моряків. Міжнародний трибунал з морського права зобов'пов'язав Російську Федерацію негайно звільнити два українських корабля і допоміжне судно, а також 24 моряків, які були затримані поблизу Керченської протоки в 2018 році.

Додамо, президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення українських моряків і кораблів може стати першим сигналом Російської Федерації про реальну готовність до припинення конфлікту з Україною.

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Новини України ООНЕлена Зеркаль
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