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Интервью

К расследованию утечки данных из Facebook подключили несколько федеральных агентств

НовостиОбщество    03.07.2018 - 09:18
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

Расследованием будет заниматься ФБР, Комиссия по ценным бумагам и биржам и Федеральная торговая комиссия

Несколько федеральных агентств подключили к расследованию утечки данных более 70 млн пользователей социальной сети Facebook, оказавшихся в распоряжении британской Cambridge Analytica. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщается, с запросом на предоставление информации по ситуации с утечкой данных пользователей в Facebook обратились ФБР, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), а также Федеральная торговая комиссия (FTC).

В свою очередь, экс-глава отдела по защите прав потребителей FTC Дэвид Владек заявил, что "тот факт, что Минюст, ФБР, SEC и FTC занялись этим вместе, вызывает серьезные опасения и говорит о разного рода тревожных сигналах".

Отметим, что после скандала с утечкой данных пользователей, американская компания Facebook Inc заявила, что сохранит целевую рекламу в социальной сети и продолжит требовать от пользователей соглашаться на нее в качестве условия использования Facebook.

Добавим, что скандал с утечкой данных связанный с Facebook и Cambridge Analytica коснулся как минимум 87 миллионов человек. Теперь, начиная с дня публикации, Facebook вводит ряд изменений, например, социальная сеть должна будет одобрить все приложения, которые запрашивают доступ к информации, такой как регистрация, отзывы, фотографии, сообщения, видео, события и группы.

В свою очередь, глава компании Facebook Марк Цукерберг извинился перед жителями Европы за утечку данных.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшие сотрудники обанкротившейся компании Cambridge Analytica после скандала с утечкой личных данных вновь привлечены к подготовке президентской кампании Дональда Трампа в 2020 году.

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Теги публикации: Facebook, утечка данных, расследование, ФБР  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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