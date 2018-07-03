До розслідування витоку даних із Facebook підключили кілька федеральних агентств

Розслідуванням буде займатися ФБР, Комісія з цінних паперів і бірж і Федеральна торгова комісія

Кілька федеральних агентств підключили до розслідування витоку даних понад 70 млн користувачів соціальної мережі Facebook, які опинилися у розпорядженні британської Cambridge Analytica. Про це повідомляє видання The Washington Post, посилаючись на джерела, знайомі з ситуацією.

Як повідомляється, з запитом на надання інформації щодо ситуації з витоком даних користувачів в Facebook звернулися ФБР, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC), а також Федеральна торгова комісія (FTC).

У свою чергу, екс-глава відділу по захисту прав споживачів FTC Девід Владек заявив, що "той факт, що Мін'юст, ФБР, SEC і FTC зайнялися цим разом, викликає серйозні побоювання і говорить про різного роду тривожні сигнали".

Зазначимо, що після скандалу з витоком даних користувачів, американська компанія Facebook Inc заявила, що збереже цільову рекламу в соціальній мережі і продовжить вимагати від користувачів погоджуватися на неї в якості умови використання Facebook.

Додамо, що скандал з витоком даних пов'язаний з Facebook і Cambridge Analytica торкнувся як мінімум 87 мільйонів чоловік. Тепер, починаючи з дня публікації, Facebook запроваджує низку змін, наприклад, соціальна мережа повинна буде схвалити всі програми, які запитують доступ до інформації, такої як реєстрація, відгуки, фотографії, повідомлення, відео, події і групи.

У свою чергу, глава компанії Facebook Марк Цукерберг вибачився перед жителями Європи за витік даних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишні співробітники збанкрутілої компанії Cambridge Analytica після скандалу з витоком особистих даних знову залучені до підготовки президентської кампанії Дональда Трампа в 2020 році.