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Интервью

Экс-сотрудники Cambridge Analytica готовят президентскую кампанию Трампа в 2020, - AP

НовостиПолитика    16.06.2018 - 03:35
Фото: Cambridge Analytica (РБК-Украина)
Фото: Cambridge Analytica (РБК-Украина)

Новую консалтинговую компанию Data Propria возглавляет бывший аналитик Cambridge Analytica Мэтт Ожковски

Бывшие сотрудники обанкротившейся компании Cambridge Analytica после скандала с утечкой личных данных вновь привлечены к подготовке президентской кампании Дональда Трампа в 2020 году. Об этом сообщили источники и экс-сотрудники фирмы, передает AP.

По информации агентства, теперь некоторые сотрудники из прекратившей существование Cambridge Analytica работают в компании Data Propria, деятельность которой аналогична работе Cambridge Analytica в 2016 году.

Возглавил новую фирму Мэтт Ожковски, ранее возглавлявший аналитическую работу в Cambridge Analytica.

Информацию о том, что несколько сотрудников обанкротившейся компании под его началом продолжают работу в сфере консалтинга, подтвердил агентству сам Мэтт Ожковски.

Он отметил, что в 2018 году Data Propria возьмется за политическую кампанию в интересах Республиканского национального комитета, но не подтвердил участие своей команды в подготовке переизбрания Трампа в 2020 году.

В то же время источники AP утверждают, что Ожковски в последние несколько недель обсуждал с представителями команды президента США участие Data Propria в работе над новой президентской кампанией Трампа. Кроме того, один из таких разговоров, проходивший в публичном месте, якобы "был подслушан репортерами" агентства.

Напомним, 17 мая компания Cambridge Analytica подала заявление в суд в Манхэттене в соответствии с главой 7 Кодекса США о банкротстве.

Ранее эта консалтинговая компания оказалась в центре скандала из-за использования данных пользователей Facebook. В частности, компанию обвинили в ненадлежащем использовании данных 87 миллионов пользователей соцсети в ходе предвыборных кампаний в разных странах мира, в частности, в США.

 

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Теги публикации: утечка данных, Выборы в США  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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