В расследовании хищений на проекте "Стена" НАБУ проверяет фирмы с признаками фиктивности

НАБУ получило от суда доступ к документам в рамках расследования хищений в проекте "Стена"

В рамках расследования хищения средств, выделенных на реализацию проекта Европейского вала ("Стена") Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) изучает отдельные компании, которые, по мнению Бюро, имеют признаки фиктивности. Об этом сообщает "Слово і Діло".

Отмечается, что это указано в решении Соломенского районного суда Киева. Так, в рамках расследования установлено, что в течение 2015-2017 годов по счету отдела капитального строительства Государственной пограничной службы перечислялись государственные средства в рамках проекта "Стена" на счета Черниговского облавтодора и двух фирм, откуда деньги были перечислены якобы за выполнение работ на счета ООО "Эйр Трейд". Речь идет о фирмах ООО "Стройцентр Витязь" и ООО "АЗИ".

В дирекции "Эйр Трейд" отметили, что фирма собственными силами каких-либо работ не выполняла, а деньги перечислила на счета ООО "Тим Констракшн". Это также подтверждается банковской выпиской со счетов ООО "Эйр Трейд".

Следствием установлено, что фирма "Тим Констракшн" зарегистрирована в Киеве на ул. Евгения Сверстюка 21, офис 71, а "Эйр Трейд" по этому же адресу, но в офисе 75.

"Кроме этого, директора и учредители этих фирм зарегистрированы на территории Донецкой области, что дает основания полагать, что они связанными лицами",- говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ГФС Украины, в течение 2015 года в "Тим Констракшн" доход получал только директор Андрей Сокол, других работников в фирме не было зарегистрировано.

"Таким образом, объективно выполнить работы по инженерно-техническому обустройству границы "Тим Констракшн" не могла, а вероятно фирма была задействована в цепи схемы по завладению госсредствами", - сказано в сообщении.

По результатам проведенного анализа данных единого реестра налоговых накладных и данных налоговой отчетности "АЗИ", "Стройцентр Витязь", Черниговского облавтодора за период 2015 года, установлено, что для этих предприятий в указанном периоде были выписаны и зарегистрированы налоговые накладные, в том числе и предприятиями с признаками фиктивности и/или субъектами хозяйствования, которые имели финансово-хозяйственные взаимоотношения с предприятиями с признаками фиктивности

Речь идет о том, что фирма "Эйр Трейд" в ноябре - декабре 2015 года заказала услуг и товаров на общую сумму 1,22 млн гривен и работы по обустройству ограждения границы и на общую сумму 13,12 млн гривен. "Эйр Трейд" отразило в налоговой отчетности операции по приобретению услуг у фирмы "Тим Констракшн". А эта фирма отразила в налоговой отчетности операции по приобретению земляных работ в ООО "Климат Дистрибьюшн".

"Климат Дистрибьюшн" в декабре 2015 года отразила в накладных приобретения работ у предприятий с признаками фиктивности: ООО "Аполло-индастри" на сумму 6,63 млн грн (в 2015 году одна лицо получало заработную плату), ООО "ТД "Лидер" на сумму 3,09 млн грн (никто не получал доходов) и ООО "Строительная компания "Биг хаус" на сумму 2,32 млн грн (также никто не получал доходов).

Исходя из изложенного, работы по инженерно-техническому обустройству границы должны были выполняться "Климат Дистрибьюшн", где в 2015 году заработную плату получали 3 человека, из которых две являются женщинами, и фирмы, у которых заказали выполнение земляных работ.

Также НАБУ установило, что ТД "Лидер" подавало налоговые отчетности в ГФС с IP-адресов, принадлежащих оператору "Киевстар". Детектив просил суд предоставить доступ к документам, а именно к информации о пользователях таких IP-адресов. Суд ходатайство удовлетворил.

Напомним, во время посещения российско-украинской границы министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проект "Стена", который начали реализовывать еще в 2014 году, готов на 80%.

Добавим, что в ноябре 2017 года НАБУ объявило о подозрении задержанному фигуранту дела о хищении средств, выделенных на реализацию проекта "Стена".