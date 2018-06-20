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У розслідуванні розкрадань на проекті "Стіна" НАБУ перевіряє фірми з ознаками фіктивності

НовиниСуспільство    20.06.2018 - 19:00
Ілюстративне фото (yatsenyuk.org.ua)
Ілюстративне фото (yatsenyuk.org.ua)

НАБУ отримало від суду доступ до документів урамках рослідування розкрадань у проекті "Стіна"

У рамках розслідування розкрадання коштів, виділених на реалізацію проекту Європейського валу ("Стіна") Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вивчає окремі компанії, котрі, на думку Бюро, мають ознаки фіктивності. Про це повідомляє "Слово і Діло".

Зазначається, що це вказано у рішенні Солом'янського районного суду Києва. Так, у рамках розслідування встановлено, що протягом 2015-2017 років з рахунку першого окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби перераховувались державні кошти в рамках проекту "Стіна" на рахунки Чернігівського облавтодору та двох фірм, звідки були перераховані знову начебто за виконання робіт на рахунки ТОВ "Ейр Трейд". Йдеться про фірми ТОВ "Будцентр Витязь" і ТОВ "АЗІ".

У дирекції "Ейр Трейд" зазначили, що фірма власними силами будь-яких робіт не виконувала, а гроші перерахувала на рахунки ТОВ "Тім Констракшн". Це також підтверджується банківською випискою з рахунків ТОВ "Ейр Трейд".

Слідством встановлено, що фірма "Тім Констракшн" зареєстрована у Києві на вул. Євгена Сверстюка 21, офіс 71, а "Ейр Трейд" за цією ж адресою, але в офісі 75.

"Окрім цього, директори та засновники цих фірм зареєстровані на території Донецької області, що дає підстави вважати, що вони є пов'язаними особами",- йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними ДФС України, протягом 2015 року у "Тім Констракшн" дохід отримував лише директор Андрій Сокол, інших працівників у фірмі не було зареєстровано.

"Таким чином, об'єктивно виконати роботи з інженерно-технічного облаштування кордону "Тім Констракшн" не могла, а ймовірно фірма була задіяна в ланцюгу схеми по заволодінню держкоштами", - сказано в повідомленні.

За результатами проведеного аналізу даних єдиного реєстру податкових накладних та даних податкової звітності "АЗІ", "Будцентр Витязь", Чернігівського облавтодору за період 2015 року, встановлено, що для цих підприємств у вказаному періоді були виписані та зареєстровані податкові накладні, у тому числі й підприємствами з ознаками фіктивності та/або суб'єктами господарювання, які мали фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами з ознаками фіктивності.

Йдеться про те, що фірма "Ейр Трейд" у листопаді - грудні 2015 року замовила послуг і товарів на загальну суму 1,22 млн та роботи з облаштування огорожі кордону та на загальну суму 13,12 млн гривень. "Ейр Трейд" відобразила у податковій звітності операції з придбання послуг у фірми "Тім Констракшн". А ця фірма відобразила у податковій звітності операції з придбання земляних робіт у ТОВ "Клімат Дістрибьюшн".

"Клімат Дістрибьюшн" у грудні 2015 року відобразила у накладних придбання цих робіт у підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ "Аполло-індастрі" на суму 6,63 млн грн (в 2015 році одна особа отримувала заробітну плату), ТОВ "ТД "Лідер" на суму 3,09 млн грн (ніхто не отримував доходів) і ТОВ "Будівельна компанія "Біг хаус" на суму 2,32 млн грн (також ніхто не отримував доходів).

Виходячи з викладеного, роботи з інженерно-технічного облаштування кордону повинні були виконуватись "Клімат Дістрибьюшн", де у 2015 році заробітну плату отримувало 3 особи, з яких дві є жінками, та фірми, в яких замовили виконання земляних робіт.

Також НАБУ встановило, що ТД "Лідер" подавало податкові звітності до ДФС з IP-адрес, що належать оператору "Київстар". Детектив просив суд надати доступ до документів, а саме до інформації про користувачів таких IP-адрес. Суд клопотання задовольнив.

Нагадаємо, під час інспекції російсько-українського кордону міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проект "Стіна", який почали реалізовувати ще в 2014 році, готовий на 80%.

Додамо, що у листопаді 2017 року НАБУ оголосило про підозру затриманому фігуранту справи про розкрадання коштів, виділених на реалізацію проекту "Стіна".

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Теги публікації: Стена  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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