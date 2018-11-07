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Розслідування втручання РФ у вибори США не підтримують 46% американців, - Трамп

Новини » Політика    07.11.2018 - 18:02
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Підтримує дане розслідування 41% американців

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що 46% громадян США не схвалюють розслідування, яке проводить комісія спецпрокурора Роберта Мюллера по втручанню Росії в американські вибори. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Розслідування втручання РФ у вибори США не підтримують 46% американців, - Трамп

При цьому підтримує дане розслідування 41% американців.

"За даними NBC News, виборці по всій країні у значній мірі не схвалюють так зване розслідування Мюллера (46%), ніж підтримують (41%). Вони, нарешті, починають розуміти, яка це огидне полювання на відьом, очолюване сімнадцятьма сердитими демократами!" - написав глава США.

Як писало РБК-Україна раніше, комісія спецпрокурора Роберта Мюллера після проміжних виборів до Конгресу має намір надати основні висновки за своїм розслідування про втручання Росії у вибори США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація відповість на питання спецпрокурора Мюллера, який розслідує можливе втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Підкреслимо, Мюллер направив Трампу список питань про ймовірну змову співробітників його передвиборного штабу з Росією. Американські ЗМІ також писали, що Мюллер хоче особисто допитати Трампа.

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Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикивыборыДональд Трамп
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