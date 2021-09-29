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Расследование по "делу Семенченко" завершено, - СБУ

Автор: Мария Кучерявец

Следователи СБУ завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении девяти человек, среди которых экс-нардеп Семен Семенченко. Дело было возбуждено по ряду статей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, по информации силового ведомства, производство велось сразу по четырем статьям УКУ, а именно:

  • ч. 2, ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности);
  • ч. 2 ст. 258 (террористический акт);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);
  • ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Сейчас все фигуранты дела имеют разные степени причастности к указанным правонарушениям и знакомятся с материалами расследования.

Напомним, Семенченко инкриминируют создание частной военной компании, которая вербовала ветеранов АТО для работы на Donbass Battalion Corp, имеющей офисы в США, Польше, Ираке и Кении.

По данным следствия, кроме Семенченко организатором "компании" был и бывший народный депутат Евгений Шевченко.

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Семен Семенченко