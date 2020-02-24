Розслідування справи про посадовців СБУ завершили

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Посадовці СБУ вимагали 800 тисяч гривень неправомірної вигоди

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування щодо заступника начальника одного з відділів Управління Служби безпеки України в Запорізькій області та заступника начальника одного з управлінь Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях за фактом вимагання та одержання 800 тисяч гривень неправомірної вигоди. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.

Зазначається, що працівники СБУ систематично створювали перешкоди суб'єктам господарської діяльності. Вони вимагали та одержали від підприємця загалом 800 тисяч гривень неправомірної вигоди за безперешкодне перерахування коштів за виконані роботи на замовлення держпідприємства.

"24 грудня 2019 року слідчі ДБР затримали правоохоронців під час одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 550 тисяч гривень в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу", - йдеться у повідомленні.

Наразі сторона захисту знайомиться із матеріалами кримінального провадження, після чого його матеріали будуть скеровані до суду.

Нагадаємо, співробітники військової прокуратури затримали на хабарі у 5 тисяч доларів директора Шосткинського казенного заводу "Зірка".

Також в кінці січня у Києві правоохоронці затримали на отриманні хабара начальника юридичного відділу державного підприємства "Завод" Генератор "ДП" Укроборонпром".