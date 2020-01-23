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В Киеве на взятке задержали начальника юротдела завода "Генератор"

Новости » Общество     23.01.2020 - 19:59
В Киеве на взятке задержали начальника юротдела завода "Генератор"
Фото: задержание взяточника (kyiv.gp.gov.ua)

Он требовал 2 тыс. долларов за согласование документации

В Киеве правоохранители задержали на получении взятки начальника юридического отдела государственного предприятия "Завод "Генератор" ГП "Укроборонпром". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Отмечается, что начальник юротдела требовал от частного предпринимателя 2 тыс. долларов за ускорение согласования разрешительной документации на передачу в аренду 500 квадратных метров помещения завода под цех по производству мебели.

Посредниками в "соглашении" выступили екс-начальник отдела аренды предприятия и знакомый руководителя юротдела. Правоохранители задержали юриста на территории предприятия во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения чиновнику о подозрении.

Кроме того, продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на установление других участников преступной схемы, в том числе среди должностных лиц госпредприятия.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что следователи ГБР задержали начальника отдела Главного управления Государственной фискальной службы (ДФС) в Киевской области во время получения неправомерной выгоды в сумме 20 тыс. гривен.

РБК-Украина писало, что чиновников концерна "Укроборонпром" сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали на взятке.

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