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Расследование дел Майдана: в Раде хотят заслушать генпрокурора Венедиктову

Автор: Юлия Струк

В Верховной раде хотят заслушать генерального прокурора Ирину Венедиктову. Народные депутаты хотят узнать о ходе расследования дел Майдана.

Об этом в ходе часа вопросов к правительству заявила вице-спикер парламента Елена Кондратюк.

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"Именно этого неделе 20 февраля мы будем чествовать память героев Небесной сотни... Хочу внести предложение: пригласить на этой неделе в Верховную раду генерального прокурора Ирину Венедиктову. Она может отчитаться перед парламентом и обществом о ходе и текущих итогах расследования дел Майдана и дать целостную оценку этим событиям", - подчеркнула замглавы Рады.

Напомним, в конце января Европейский суд по правам человека вынес решение в ряде дел относительно событий Революции Достоинства. В решении говорится о многочисленных нарушениях прав человека и ответственности государства Украина за смерть протестующих.

Суд принял решение по делам Шморгунов и другие против Украины, Луценко и Вербицкий против Украины, Кадура и Смалий против Украины, Дубовцев и другие против Украины и Воронцов и другие против Украины.

Как писало РБК-Украина, суд разрешил заочное расследование против бывшего министра внутренних дел Украины Александра Захарченко.

Более подробно о годах расследований этого дела читайте в материале РБК-Украина "Семь лет спустя. Что изменилось в расследовании дел Майдана".

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Новости Украины Верховная РадаИрина Венедиктова
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