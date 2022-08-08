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Розширення санкцій проти Росії: з'явився текст президентського проекту

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Київ, Понеділок 08 серпня 2022 14:07
Розширення санкцій проти Росії: з'явився текст президентського проекту Фото: Україна збирається розширити санкції проти Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна збирається розширити санкції проти Росії та її громадян. Відповідний проєкт вніс у парламент президент Володимир Зеленський, текст документа вже з'явився на сайті Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови №7640.

Таким чином президент рекомендує Раді схвалити рішення РНБО від 5 серпня "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації".

Заборони будуть стосуватися росіян, юридичних осіб з РФ та України, кінцевим власником, членом та учасником яких є Росія та її громадяни, а також осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Водночас санкції не будуть поширюватися на росіян, які живуть в Україні на законних підставах.

Пакет санкцій буде складатися з 10 пунктів:

  • заборона на виведення капіталу з України на користь фізичних та юридичних осіб Росії;
  • зупинка дозволів на користування надрами;
  • заборона приватизувати чи орендувати державне майно;
  • заборона на публічні закупівлі товарів, робіт, послуг, пов’язаних з Росією;
  • заборона на заходження російських суден та літаків;
  • припинення видачі готівки та платіжних карток особам, які пов'язані з агресором;
  • заборона на придбання цінних паперів від російських емітентів;
  • заборона (дозволів та ліцензій НБУ) на інвестиції в Росію;
  • заборона на передачу технологій та прав інтелектуальної власності в Росію;
  • заборона на набуття права власності на землю для осіб, пов’язаних з РФ.

Вказані санкції після прийняття Верховною радою будуть діяти протягом 10 років.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський подав до Ради проект про розширення санкцій проти РФ 6 серпня.

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