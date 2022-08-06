Зеленский подал в Раду проект о расширении санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Раде утвердить новые санкции против России. Речь идет об одобрении решения СНБО от 5 августа "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Российской Федерации"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления № 7640 .

Текст документа на сайте Рады пока отсутствует.

Напомним, Кабмин 5 августа одобрил проект указа президента о конфискации около тысячи объектов России на территории Украины.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, это сотни зданий, корпоративных прав, земельных участков и финансовых активов.

По его словам, все имущество разделено на три категории. Первая категория - это имущество, которое принадлежит российскому государству. Вторая категория - это активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России. Третья категория - это активы российских банков.