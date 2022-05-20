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Расширение НАТО. Байден может выступить посредником в переговорах с Турцией, - Milliyet

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Президент США Джо Байден может выступить посредником в переговорах с Турцией, которая блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Его привлечение позволит удовлетворить запросы турецкой стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milliyet.

В частности, источники в НАТО обратили внимание на важность встреч президента Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон с Байденом в Вашингтоне. По их данным, изучается возможность того, чтобы задействовать президента США посредником в переговорах с Турцией.

Издание пишет, что для рассмотрения вопроса о членстве Швеции и Финляндии в НАТО решающее значение будут иметь шаги администрации Стокгольма. Поскольку Анкара требует от союзников прислушиваться к проблемам безопасности Турции и давать конкретные оценки, например, деятельности запрещенных курдских движений.

Как отмечает Milliyet, привлечение Белого дома, скорее всего, позволит наработать пакетное решение, которое на постоянной основе решит проблемы Швеции и Финляндии со вступлением в НАТО, а также Турции - в борьбе с терроризмом и модернизацией самолетов F-16.

Напомним, ранее Байден призвал американский Сенат как можно быстрее проголосовать за вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Быстрому вступлению скандинавских стран мешает позиция Турции, которая требует, чтобы Стокгольм и Хельсинки выразили четкую позицию по поводу представителей запрещенной в ЕС "Рабочей партии Курдистана", выдали их Анкаре, а также сняли ограничения на оружейные поставки.

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НАТОШвецияДжозеф БайденТурцияФинляндия