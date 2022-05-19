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Байден призвал Сенат как можно быстрее проголосовать за вступление Швеции и Финляндии в НАТО

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Вашингтон, Четверг 19 мая 2022 18:42
Байден призвал Сенат как можно быстрее проголосовать за вступление Швеции и Финляндии в НАТО Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Наталья Юрченко

Белый дом передаст в Конгресс США отчеты о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Президент Джо Байден призвал Сенат как можно быстрее принять решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Сегодня моя администрация подает Конгрессу Соединенных Штатов доклады о вступлении обеих стран в НАТО, чтобы Сенат мог эффективно и быстро перейти к консультированию и согласованию договора", - заявил Байден.

Он обратился к руководству Сената с просьбой как можно быстрее перейти к обсуждению данного вопроса и рассмотреть перспективу новых кандидатов на вступление в НАТО.

Стоит отметить, что в США по меньшей мере две трети Сената должны проголосовать за одобрение новых членов НАТО. Кроме того, законодательные органы всех стран-участниц Альянса должны утвердить кандидатов.

Напомним, власти Турции заявили, что будут блокировать рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что заявки этих стран будут приняты, несмотря на попытки Турции.

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Соединенные Штаты Америки НАТО Швеция Финляндия Джозеф Байден
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