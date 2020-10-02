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Расшифровка "черных ящиков" АН-26 завершилась и началось моделирование его полета

Киев, Пятница 02 октября 2020 08:49
Расшифровка "черных ящиков" АН-26 завершилась и началось моделирование его полета
Фото: авиакатастрофа в Украине (twitter.com/patriarchua)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Расшифровка "черных ящиков" самолета АН-26, который разбился под Харьковом, завершилась. Сейчас занимаются моделированием его полета.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Роковая ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом".

В Минобороны сообщили изданию, что вся остальная информация по этому процессу пока засекречена.

"Расшифровка "ящиков" уже завершилась, мы сейчас ведем моделирование всего полета", - говорится в сообщении.

Информация засекречена, чтобы "не было предвзятых действий и наговоров", поскольку "это очень щепетильное дело".

Как писало РБК-Украина, глава госкомиссии по расследованию трагедии Олег Уруский не исключал, что катастрофа самолета АН-26 могла произойти из-за человеческого фактора.

Отметим, в ГБР опровергли информацию о том, что в АН-26 во время полета отказал один из двигателей, что могло стать причиной катастрофы.

Напомним, самолет АН-26 Вооруженных сил Украины потерпел крушение 25 сентября возле Чугуева Харьковской области во время учебного полета. На его борту находились 27 человек, выжил только один курсант.

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