Расселл виграв спринт Гран-прі Бразилії, "Мерседес" матиме перший ряд на старті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати спринту .

Перше коло завершилося без змін у першій десятці. Та невдовзі боротьба загострилася у всіх частинах пелотону. Сенсаційний володар першого місця на старті Магнуссен ("Хаас") втратив лідерство на 3-му колі, а до фінішу відкотився на 8-ме.

Натомість боротьба за перемогу розгорнулася між Ферстаппеном ("Ред Булл") і гонщиком "Мерседеса" Расселлом. Британський пілот швидко взявся пресингувати дворазового чемпіона. Щоправда, нідерландець із гумою "медіум" (інші поїхали на "софті") впродовж тривалого часу стримував атаки суперника.

Новий спалах активності Расселла, однак, шансів Ферстаппену не залишив. Пілот "Мерседеса" на 15-му колі скористався DRS і випередив чемпіона на довгій прямій перед четвертим поворотом. Британець швидко відірвався, а ось Ферстаппен ще й пропустив поперед себе Сайнса ("Феррарі") та Хемілтона ("Мерседес").

Та в недільній гонці нідерландський гонщик стартуватиме з другого ряду через штраф іспанця з "Феррарі". Поруч із Ферстаппеном місце займе його партнер по команді Перес. Перший же ряд "окупували" пілоти "Мерседеса" – Расселл і Хемілтон.

Класифікація спринту Гран-прі Бразилії-2022: