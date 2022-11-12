Расселл выиграл спринт Гран-при Бразилии, у "Мерседеса" будет первый ряд на старте
Победой пилота конюшни "Мерседес" Джорджа Расселла завершилась короткая гонка на автодроме "Интерлагос". Британец стартовал с третьей позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты спринта.
Первый круг завершился без изменений в первой десятке. Но скоро борьба обострилась во всех частях пелотона. Сенсационный обладатель первого места на старте Магнуссен ("Хаас") потерял лидерство на 3-м круге, а к финишу откатился на 8-е.
В то же время борьба за победу развернулась между Ферстаппеном ("Ред Булл") и гонщиком "Мерседеса" Расселлом. Британский пилот быстро принялся прессинговать двукратного чемпиона. Правда, нидерландец с резиной "медиум" (остальные поехали на "софте") долгое время сдерживал атаки соперника.
Новая вспышка активности Расселла, однако, шансов Ферстаппену не оставила. Пилот "Мерседеса" на 15-м круге воспользовался DRS и опередил чемпиона на длинной прямой перед четвертым поворотом. Британец быстро оторвался, а вот Ферстаппен еще и пропустил Сайнса ("Феррари") и Хэмилтона ("Мерседес").
Но в воскресной гонке нидерландский гонщик будет стартовать со второго ряда из-за штрафа испанца из "Феррари". Место рядом с Ферстаппеном займет партнер по команде Перес. Первый же ряд "оккупировали" пилоты "Мерседеса" – Расселл и Хэмилтон.
Классификация спринта Гран-при Бразилии-2022:
- Джордж Расселл
- Карлос Сайнс (+3.995)
- Льюис Хэмилтон (+4.492)
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