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Расселл виграв Гран-прі Австрії з божевільною розв'язкою: Ферстаппен зіткнувся з Норрісом

Фото: Джордж Расселл несподівано виграв етап у Шпільберзі (x.com/MercedesAMGF1)
Автор: Антон Федорців

Британський пілот "Мерседеса" Джордж Расселл переміг на "Ред Булл Ринзі" після інциденту між лідером загального заліку Максом Ферстаппеном і гонщиком "Макларена" Ландо Норрісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

Старт етапу вийшов спокійним. Ферстаппен зберіг першу позицію від посягань Норріса та поступово почав від'їжджати за кермом "Ред Булла". Трохи зацікавити глядачів намагався пілот "Мерседеса" Хемілтон, який спершу випередив Сайнса з "Феррарі" та напарника по команді Расселла, але потім повернувся на п'яте місце.

Відриви в топ-6 поступово стабілізувалися. Не змінила перебіг подій і перша хвиля піт-стопів. Закрутилася інтрига після других відвідин боксів претендентами на подіум. Ферстаппен забарився на пітлейні, тож Норріс блискавично скоротив відставання.

Розпочалася гра нервів. Британець кілька разів атакував пілота "Ред Булла", та не зміг його випередити. Одного разу навіть виїхав за межі траси та нарвався на штраф. Зрештою, необережна їзда обох призвела до інциденту на 64-му колі. Як наслідок, обидва пілоти прокололи гуму та поїхали в бокси.

У лідери вийшов Расселл і впевнено довів гран-прі до перемоги. Другим фінішував пілот "Макларена" Піастрі, а доповним подіум Сайнс. Далі розташувалися Хемілтон, Ферстаппен, Хюлькенберг із "Хааса", Перес ("Ред Булл"), пілот "Хааса" Магнуссен, Ріккардо з РБ і Гаслі ("Альпін").

Класифікація Гран-прі Австрії-2024:

  1. Джордж Расселл
  2. Оскар Піастрі (+1.906)
  3. Карлос Сайнс (+4.533)

До слова, напередодні Ферстаппен тріумфував у спринті Гран-прі Австрії в Шпільберзі.

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Формула-1