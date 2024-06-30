RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Расселл выиграл Гран-при Австрии с безумной развязкой: Ферстаппен столкнулся с Норрисом

Фото: Джордж Расселл неожиданно выиграл этап в Шпильберге (x.com/MercedesAMGF1)
Автор: Антон Федорцив

Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл победил на "Ред Булл Ринге" после инцидента между лидером общего зачета Максом Ферстаппеном и гонщиком "Макларена" Ландо Норрисом.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на результаты гонки.

Старт этапа получился спокойным. Ферстаппен сохранил первую позицию от посягательств Норриса и постепенно начал уезжать за рулем "Ред Булла". Немного заинтересовать зрителей пытался пилот "Мерседеса" Хэмилтон, который сначала опередил Сайнса с "Феррари" и напарника по команде Расселла, но затем вернулся на пятое место.

Отрывы в топ-6 постепенно стабилизировались. Не изменила ход событий и первая волна пит-стопов. Закрутилась интрига после второго посещения боксов претендентами на подиум. Ферстаппен замешкался на пит-лейне, так что Норрис молниеносно сократил отставание.

Началась игра нервов. Британец несколько раз атаковал пилота "Ред Булла", но не смог его опередить. Однажды даже уехал за пределы трассы и нарвался на штраф. В конце концов неосторожная езда обоих привела к инциденту на 64-м круге. Как следствие, оба пилота прокололи резину и поехали в боксы.

В лидеры вышел Расселл и уверенно довел гран-при до победы. Вторым финишировал пилот "Макларена" Пиастри, а дополнил подиум Сайнс. Далее расположились Хэмилтон, Ферстаппен, Хюлькенберг из "Хааса", Перес ("Ред Булл"), пилот "Хааса" Магнуссен, Риккардо из РБ и Гасли ("Альпин").

Классификация Гран-при Австрии-2024:

  1. Джордж Расселл
  2. Оскар Пиастри (+1.906)
  3. Карлос Сайнс (+4.533)

К слову, накануне Ферстаппен триумфовал в спринте Гран-при Австрии в Шпильберге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1