Расселл выиграл Гран-при Австрии с безумной развязкой: Ферстаппен столкнулся с Норрисом

Старт этапа получился спокойным. Ферстаппен сохранил первую позицию от посягательств Норриса и постепенно начал уезжать за рулем "Ред Булла". Немного заинтересовать зрителей пытался пилот "Мерседеса" Хэмилтон, который сначала опередил Сайнса с "Феррари" и напарника по команде Расселла, но затем вернулся на пятое место.

Отрывы в топ-6 постепенно стабилизировались. Не изменила ход событий и первая волна пит-стопов. Закрутилась интрига после второго посещения боксов претендентами на подиум. Ферстаппен замешкался на пит-лейне, так что Норрис молниеносно сократил отставание.

Началась игра нервов. Британец несколько раз атаковал пилота "Ред Булла", но не смог его опередить. Однажды даже уехал за пределы трассы и нарвался на штраф. В конце концов неосторожная езда обоих привела к инциденту на 64-м круге. Как следствие, оба пилота прокололи резину и поехали в боксы.

В лидеры вышел Расселл и уверенно довел гран-при до победы. Вторым финишировал пилот "Макларена" Пиастри, а дополнил подиум Сайнс. Далее расположились Хэмилтон, Ферстаппен, Хюлькенберг из "Хааса", Перес ("Ред Булл"), пилот "Хааса" Магнуссен, Риккардо из РБ и Гасли ("Альпин").

Классификация Гран-при Австрии-2024: