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Ферстаппен переміг "Макларен" у спринті Гран-прі Австрії

Шпільберг, Субота 29 червня 2024 13:38
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Ферстаппен переміг "Макларен" у спринті Гран-прі Австрії Фото: Макс Ферстаппен залишив "Макларен" позаду (x.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорців

Нідерландський пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен виграв короткий заїзд в австрійському Шпільберзі, випередивши дует гонщиків "Макларена" – Оскара Піастрі та Ландо Норріса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

Чинний чемпіон на старті втримався на першій позиції, але незабаром Норріс почав активно пресингувати пілота "Ред Булла". На 5-му колі британець атакував Ферстаппена та навіть зумів вийти вперед.

Утім, нідерландський гонщик контратакував і повернув собі лідерство. Натомість невдачею Норріса відразу ж скористався Піастрі та вийшов на друге місце. Австралієць, однак, не зміг нав'язати боротьбу Ферстаппену та до екватору спринту вже випав зі зони DRS.

Позаду найцікавіша боротьба була за четверту позицію. Пілот "Мерседеса" Расселл втратив її на старті, але на 8-му колі відвоював у Сайнса з "Феррарі". Хемілтон упродовж півтора десятка кіл намагався повторити маневр партнера по команді. Однак, так і залишився шостим.

Доповнили топ-8 за підсумками спринту Леклер ("Феррарі") та гонщик "Ред Булла" Перес. Монегаск за кермом Скудерії прорвався до очкової зони з десятого місця на старті. Мексиканський же пілот втратив одну сходинку в порівнянні з початковою.

Класифікація спринту Гран-прі Австрії-2024:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Оскар Піастрі (+4.616)
  3. Ландо Норріс (+5.348)

До слова, раніше "Альпін" повернув легендарного Бріаторе до Формули-1.

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