Распространяли фейки по заказу России. СБУ ликвидировала две ботофермы

Правоохранители обезвредили две ботофермы, которые распространяли фейки и пропаганду. Они работали в Киевской и Одесской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
"Армия ботов" имела почти 7 тысяч аккаунтов, их использовали для распространения деструктивного контента - дискредитация ВСУ и руководства страны, оправдывание войны и расшатывание ситуации в обществе.
Ботоферму на 5 тысяч аккаунтов создал 24-летний уроженец Запорожской области. Он регистрировал их через российские сервисы и виртуальные номера РФ и Беларуси. Иногда для верификации мошенник использовал поддельные документы украинцев.
Ботов мужчина отдавал в "аренду", а плату принимал на банковскую карту. Его клиентами были политические партии и россияне, которые продвигали в Украине деструктивные и провокационные материалы.
В доме злоумышленника нашли компьютерную технику с доказательствами и специальное программное обеспечение. Сейчас решается вопрос об объявлении организатору подозрения.
Организовали бот-сеть четверо местных жителей. Они создавали фейковые аккаунты в соцсетях и мессенджерах.
Через ботов злоумышленники сеяли панику, распространяли дезинформацию и фейковые новости с фронта. "Клиентами" были лица, которые сейчас находятся в России. У них изъяли:
Технику передали экспертизу, после получения результатов будет решаться вопрос об объявлении подозрений.
Фото: СБУ разоблачила две ботофермы в Украине (ssu.gov.ua)
Напомним, недавно СБУ ликвидировала крупную ботоферму, которая работала по заказу одной из политсил.
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