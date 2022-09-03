UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Распространяли фейки по заказу России. СБУ ликвидировала две ботофермы

Фото: СБУ разоблачила ботофермы, которые работали на Россию (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители обезвредили две ботофермы, которые распространяли фейки и пропаганду. Они работали в Киевской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Армия ботов" имела почти 7 тысяч аккаунтов, их использовали для распространения деструктивного контента - дискредитация ВСУ и руководства страны, оправдывание войны и расшатывание ситуации в обществе.

Киевская область

Ботоферму на 5 тысяч аккаунтов создал 24-летний уроженец Запорожской области. Он регистрировал их через российские сервисы и виртуальные номера РФ и Беларуси. Иногда для верификации мошенник использовал поддельные документы украинцев.

Ботов мужчина отдавал в "аренду", а плату принимал на банковскую карту. Его клиентами были политические партии и россияне, которые продвигали в Украине деструктивные и провокационные материалы.

В доме злоумышленника нашли компьютерную технику с доказательствами и специальное программное обеспечение. Сейчас решается вопрос об объявлении организатору подозрения.

Одесская область

Организовали бот-сеть четверо местных жителей. Они создавали фейковые аккаунты в соцсетях и мессенджерах.

Через ботов злоумышленники сеяли панику, распространяли дезинформацию и фейковые новости с фронта. "Клиентами" были лица, которые сейчас находятся в России. У них изъяли:

  • компьютерную технику, 4 сервера, более 250 USB-модемов и телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
  • банковские карты для расчетов;
  • более 400 SIM-карт.

Технику передали экспертизу, после получения результатов будет решаться вопрос об объявлении подозрений.

Фото: СБУ разоблачила две ботофермы в Украине (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно СБУ ликвидировала крупную ботоферму, которая работала по заказу одной из политсил.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украиныфейки