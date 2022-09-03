Поширювали фейки на замовлення Росії. СБУ ліквідувала дві ботоферми

Правоохоронці знешкодили дві ботоферми, які поширювали фейки та пропаганду. Вони працювали у Київській та Одеській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
"Армія ботів" налічувала майже 7 тисяч акаунтів, їх використовували для розповсюдження деструктивного контенту - дискредитація ЗСУ та керівництва країни, виправдовування війни та розхитування ситуації у суспільстві.
Ботоферму на 5 тисяч акаунтів створив 24-річний уродженець Запорізької області. Він реєстрував їх через російські сервіси та віртуальні номери РФ та Білорусі. Іноді для верифікації шахрай використовував підроблені документи українців.
Ботів чоловік віддавав в "оренду", а плату приймав на банківську карту. Його клієнтами були політичні партії і росіяни, які просували в Україні деструктивні та провокаційні матеріали.
У помешканні зловмисника знайшли комп'ютерну техніку з доказами та спеціальне програмне забезпечення. Зараз вирішується питання про оголошення організатору підозри.
Організували бот-мережу четверо місцевих мешканців. Вони створювали фейкові акаунти у соцмережах та месенджерах.
Через ботів зловмисники сіяли паніку, поширювали дезінформації та фейкові новини з фронту. "Клієнтами" були особи, які зараз перебувають в Росії. У них вилучили:
Техніку передали експертизу, після отримання результатів буде вирішуваться питання про оголошення підозр.
Фото: СБУ викрила дві ботоферми в Україні (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, нещодавно СБУ ліквідувала велику ботоферму, яка працювала на замовлення однієї з політсил.
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