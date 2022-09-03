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Поширювали фейки на замовлення Росії. СБУ ліквідувала дві ботоферми

Фото: СБУ викрила ботоферми, які працювали на Росію (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці знешкодили дві ботоферми, які поширювали фейки та пропаганду. Вони працювали у Київській та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

"Армія ботів" налічувала майже 7 тисяч акаунтів, їх використовували для розповсюдження деструктивного контенту - дискредитація ЗСУ та керівництва країни, виправдовування війни та розхитування ситуації у суспільстві.

Київська область

Ботоферму на 5 тисяч акаунтів створив 24-річний уродженець Запорізької області. Він реєстрував їх через російські сервіси та віртуальні номери РФ та Білорусі. Іноді для верифікації шахрай використовував підроблені документи українців.

Ботів чоловік віддавав в "оренду", а плату приймав на банківську карту. Його клієнтами були політичні партії і росіяни, які просували в Україні деструктивні та провокаційні матеріали.

У помешканні зловмисника знайшли комп'ютерну техніку з доказами та спеціальне програмне забезпечення. Зараз вирішується питання про оголошення організатору підозри.

Одеська область

Організували бот-мережу четверо місцевих мешканців. Вони створювали фейкові акаунти у соцмережах та месенджерах.

Через ботів зловмисники сіяли паніку, поширювали дезінформації та фейкові новини з фронту. "Клієнтами" були особи, які зараз перебувають в Росії. У них вилучили:

  • комп'ютерну техніку, 4 сервери, понад 250 USB-модемів та телефони із доказами протиправної діяльності;
  • банківські картки для розрахунків;
  • понад 400 SIM-карток.

Техніку передали експертизу, після отримання результатів буде вирішуваться питання про оголошення підозр.

Фото: СБУ викрила дві ботоферми в Україні (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно СБУ ліквідувала велику ботоферму, яка працювала на замовлення однієї з політсил.

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