Поширювали фейки на замовлення Росії. СБУ ліквідувала дві ботоферми

"Армія ботів" налічувала майже 7 тисяч акаунтів, їх використовували для розповсюдження деструктивного контенту - дискредитація ЗСУ та керівництва країни, виправдовування війни та розхитування ситуації у суспільстві.

Київська область

Ботоферму на 5 тисяч акаунтів створив 24-річний уродженець Запорізької області. Він реєстрував їх через російські сервіси та віртуальні номери РФ та Білорусі. Іноді для верифікації шахрай використовував підроблені документи українців.

Ботів чоловік віддавав в "оренду", а плату приймав на банківську карту. Його клієнтами були політичні партії і росіяни, які просували в Україні деструктивні та провокаційні матеріали.

У помешканні зловмисника знайшли комп'ютерну техніку з доказами та спеціальне програмне забезпечення. Зараз вирішується питання про оголошення організатору підозри.

Одеська область

Організували бот-мережу четверо місцевих мешканців. Вони створювали фейкові акаунти у соцмережах та месенджерах.

Через ботів зловмисники сіяли паніку, поширювали дезінформації та фейкові новини з фронту. "Клієнтами" були особи, які зараз перебувають в Росії. У них вилучили:

комп'ютерну техніку, 4 сервери, понад 250 USB-модемів та телефони із доказами протиправної діяльності;

банківські картки для розрахунків;

понад 400 SIM-карток.

Техніку передали експертизу, після отримання результатів буде вирішуваться питання про оголошення підозр.

Фото: СБУ викрила дві ботоферми в Україні (ssu.gov.ua)