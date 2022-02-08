Распространяли фейки и "минировали" объекты: во Львове ликвидировали две ботофермы
Служба безопасности прекратила деятельность двух ботоферм на территории Львова. Центры дезинформации курировались из России и имели более 18 тысяч аккаунтов в социальных сетях.
Об этом собщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.
"СБУ ликвидировала две ботофермы во Львове мощностью 18 тысяч аккаунтов
Они распространяли в соцсетях фейки, панические настроения и ложную информацию о минировании объектов. К их деятельности причастны три жителя Львовской области. По предварительной информации, администраторов ботоферм курировали из РФ", - отметили в СБУ.
Во время обысков оперативники изъяли у злоумышленников GSM-шлюзы, 3 тысячи карт мобильных операторов, ноутбуки и "черную" бухгалтерию, которая свидетельствует о незаконной деятельности.
Сейчас следственные действия продолжаются с целью установления всех причастных к ботофермам лиц.
Как сообщало РБК-Украина ранне, СБУ разоблачила "схему", которую использовали главари "ДНР" для выманивания денег.
Также украинские разведчики задержали шпиона из Харькова, который работал на спецслужбы России и собирал данные о военных разработках.