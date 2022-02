Распространяли фейки и "минировали" объекты: во Львове ликвидировали две ботофермы

"СБУ ликвидировала две ботофермы во Львове мощностью 18 тысяч аккаунтов

Они распространяли в соцсетях фейки, панические настроения и ложную информацию о минировании объектов. К их деятельности причастны три жителя Львовской области. По предварительной информации, администраторов ботоферм курировали из РФ", - отметили в СБУ.

Во время обысков оперативники изъяли у злоумышленников GSM-шлюзы, 3 тысячи карт мобильных операторов, ноутбуки и "черную" бухгалтерию, которая свидетельствует о незаконной деятельности.

Сейчас следственные действия продолжаются с целью установления всех причастных к ботофермам лиц.