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Распространяли фейки и "минировали" объекты: во Львове ликвидировали две ботофермы

Новина українською →
Львов, Вторник 08 февраля 2022 12:45
Распространяли фейки и "минировали" объекты: во Львове ликвидировали две ботофермы Фото: СБУ разоблачила ботофермы во Львове (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности прекратила деятельность двух ботоферм на территории Львова. Центры дезинформации курировались из России и имели более 18 тысяч аккаунтов в социальных сетях.

Об этом собщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

"СБУ ликвидировала две ботофермы во Львове мощностью 18 тысяч аккаунтов
Они распространяли в соцсетях фейки, панические настроения и ложную информацию о минировании объектов. К их деятельности причастны три жителя Львовской области. По предварительной информации, администраторов ботоферм курировали из РФ", - отметили в СБУ.

Во время обысков оперативники изъяли у злоумышленников GSM-шлюзы, 3 тысячи карт мобильных операторов, ноутбуки и "черную" бухгалтерию, которая свидетельствует о незаконной деятельности.

Сейчас следственные действия продолжаются с целью установления всех причастных к ботофермам лиц.

Распространяли фейки и &quot;минировали&quot; объекты: во Львове ликвидировали две ботофермыРаспространяли фейки и &quot;минировали&quot; объекты: во Львове ликвидировали две ботофермыРаспространяли фейки и &quot;минировали&quot; объекты: во Львове ликвидировали две ботофермы

Как сообщало РБК-Украина ранне, СБУ разоблачила "схему", которую использовали главари "ДНР" для выманивания денег.

Также украинские разведчики задержали шпиона из Харькова, который работал на спецслужбы России и собирал данные о военных разработках.

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Служба безопасности Украины
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