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Заключенные в тюрьмах ОРДЛО выманили у украинцев миллионы гривен. СБУ разоблачила "схему"

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Донецкая область, Вторник 01 февраля 2022 13:35
Заключенные в тюрьмах ОРДЛО выманили у украинцев миллионы гривен. СБУ разоблачила "схему" Фото: заключенные в тюрьмах ОРДЛО выманили у украинцев миллионы гривен (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

СБУ заблокировала незаконный механизм мошеннического выманивания средств у украинцев. Главари "ДНР" использовали заключенных местных тюрем для похищения денег с банковских счетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, за время своей “деятельности” злоумышленники обманули сотни граждан Украины на миллионы гривен.

Следствие установило, что одним из участников схемы является житель Донецкой области, который совместно с главарями так называемой “ДНР” создал разветвленную сеть псевдо колл-центров.

Известно, что сотрудниками этих “колл-центров” были узники тюрем с так называемой “ДНР”, которые представлялись работниками украинских банков и выманивали у украинцев персональные и банковские данные, после чего снимали деньги с их карточек.

После чего житель Донецкой области занимался организацией перевода похищенных средств в наличные и их переправкой через линию столкновения.

По информации СБУ, так называемыми “курьерами” были жители подконтрольных действующей украинской власти территорий, которые, в частности, имеют гражданство РФ.

Указано, что злоумышленники передавали часть похищенных денег так называемым "стражам порядка" на оккупированных территориях, которые не только поощряли, но и координировали работу псевдо колл-центров.

Следователи сообщили о подозрении фигурантам дела. В частности, дело открыто по двум статьям УКУ:

  • ч. 3 ст. 190 (Мошенничество);
  • ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

СБУ провела обыски во время которых было обнаружено и изъято: банковские карты, мобильные устройства, черновые записи, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.

Сейчас идет расследование. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении другим участникам, причастным к этой "схеме".

Фото: заключенные в тюрьмах ОРДЛО выманили у украинцев миллионы гривен (ssu.gov.ua)

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