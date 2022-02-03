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Не распространяется на повреждения от динозавров. Starlink обновила гарантийную инструкцию

Новина українською →
Четверг 03 февраля 2022 18:21
Не распространяется на повреждения от динозавров. Starlink обновила гарантийную инструкцию Фото: Starlink обновила гарантийную инструкцию (spacex.com)
Автор: Сергей Пышкин

Американская компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, обновила гарантийную инструкцию продукции Starlink. Отныне она не будет покрывать повреждения, вызванные динозаврами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TweakTown.

Согласно обновленной инструкции, гарантия не покрывает повреждения, вызванные:

  • молниями;
  • скачками напряжения;
  • пожаром;
  • наводнениями;
  • градом;
  • ураганом;
  • землетрясениями;
  • метеоритами;
  • солнечными бурями;
  • динозаврами;
  • другими стихийными бедствиями.

Не распространяется на повреждения от динозавров. Starlink обновила гарантийную инструкцию

Фото: Starlink обновила гарантийную инструкцию (Reddit)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что спутниковый интернет-сервис Starlink заявил о более дорогой подписке. Ее скорость составляет от 150 до 500 Мбит/с, что вдвое больше базовой услуги.

Тем временем компания Илона Маска SpaceX планирует осуществить колоссальные 52 полета в 2022 году.

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