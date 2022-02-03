Не распространяется на повреждения от динозавров. Starlink обновила гарантийную инструкцию
Фото: Starlink обновила гарантийную инструкцию (spacex.com)
Американская компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, обновила гарантийную инструкцию продукции Starlink. Отныне она не будет покрывать повреждения, вызванные динозаврами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TweakTown.
Согласно обновленной инструкции, гарантия не покрывает повреждения, вызванные:
- молниями;
- скачками напряжения;
- пожаром;
- наводнениями;
- градом;
- ураганом;
- землетрясениями;
- метеоритами;
- солнечными бурями;
- динозаврами;
- другими стихийными бедствиями.
Фото: Starlink обновила гарантийную инструкцию (Reddit)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что спутниковый интернет-сервис Starlink заявил о более дорогой подписке. Ее скорость составляет от 150 до 500 Мбит/с, что вдвое больше базовой услуги.
Тем временем компания Илона Маска SpaceX планирует осуществить колоссальные 52 полета в 2022 году.