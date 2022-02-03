Не поширюється на пошкодження від динозаврів. Starlink оновила гарантійну інструкцію

Американська компанія SpaceX, яка належить підприємцю Ілону Маску, оновила гарантійну інструкцію продукції Starlink. Відтепер вона не покриватиме пошкодження, що були спричинені динозаврами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TweakTown .

Відповідно до оновленої інструкції, гарантія не покриває пошкодження, що були спричинені:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що супутниковий інтернет-сервіс Starlink заявив про дорожчу підписку. Її швидкість становить від 150 до 500 Мбіт/с, що удвічі більше за базову послугу.

Тим часом компанія Ілона Маска SpaceX планує здійснити колосальні 52 польоти у 2022 році.