Не поширюється на пошкодження від динозаврів. Starlink оновила гарантійну інструкцію
Фото: Starlink оновила гарантійну інструкцію (spacex.com)
Американська компанія SpaceX, яка належить підприємцю Ілону Маску, оновила гарантійну інструкцію продукції Starlink. Відтепер вона не покриватиме пошкодження, що були спричинені динозаврами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на TweakTown.
Відповідно до оновленої інструкції, гарантія не покриває пошкодження, що були спричинені:
- блискавками;
- стрибками напруги;
- пожежею;
- повенями;
- градом;
- ураганом;
- землетрусами;
- метеоритами;
- сонячними бурями;
- динозаврами;
- іншими стихійними лихами.
Фото: Starlink оновила гарантійну інструкцію (Reddit)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що супутниковий інтернет-сервіс Starlink заявив про дорожчу підписку. Її швидкість становить від 150 до 500 Мбіт/с, що удвічі більше за базову послугу.
Тим часом компанія Ілона Маска SpaceX планує здійснити колосальні 52 польоти у 2022 році.