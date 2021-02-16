Распродажа тюрем: исправительный центр в Ирпене первым выставили на аукцион

Ирпенский исправительный центр в Киевской области стал первый пенитенциарым учреждением для продажи. Его выставили на аукцион.
По словам министра, 70% поступлений от продажи будет потрачено на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам. Еще 30% пополнит государственный бюджет.
"Если кто имеет лишних 220 миллионов и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome по ссылке ниже", - написал Малюська.
Кроме того, он анонсировал появление новых лотов на продажу в скором времени.
Ранее сообщалось, что первыми пенитенциарными учреждениями для продажи имущества в 2021 году в Украине станут исправительный центр и две исправительные колонии.
РБК-Украина писало, что Министерство юстиции Украины планирует выставить на продажу 35 законсервированных тюрем.