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Распродажа тюрем: исправительный центр в Ирпене первым выставили на аукцион

Автор: Инна Собора

Ирпенский исправительный центр в Киевской области стал первый пенитенциарым учреждением для продажи. Его выставили на аукцион.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook.

По словам министра, 70% поступлений от продажи будет потрачено на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам. Еще 30% пополнит государственный бюджет.

"Если кто имеет лишних 220 миллионов и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome по ссылке ниже", - написал Малюська.

Кроме того, он анонсировал появление новых лотов на продажу в скором времени.

Ранее сообщалось, что первыми пенитенциарными учреждениями для продажи имущества в 2021 году в Украине станут исправительный центр и две исправительные колонии.

РБК-Украина писало, что Министерство юстиции Украины планирует выставить на продажу 35 законсервированных тюрем.

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Новости Украины тюрьмааукцион
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