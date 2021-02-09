В Украине выставят на продажу 35 тюрем

Министерство юстиции Украины планирует выставить на продажу 35 законсервированных тюрем. Подготовка идет совместно с Фондом государственного имущества.

Об этом заявила замминистра юстиции Елена Высоцкая, передает правительственный портал .

"Каждое из этих заведений уже прекратило свою профильную деятельность. Содержать закрытые учреждения, которые не выполняют своей функции, невыгодно для государства, поскольку это миллионы гривен расходов ежегодно", - добавила Высоцкая.

По ее словам, в рамках "Большой приватизации тюрем" намерены выставить на прозрачные аукционы имущество 35-ти исправительных учреждений.

Напомним, ранее сообщалось о планах продать около 30 тюрем.

Как заявил министр юстиции Денис Малюська, первое такое учреждение планируют продать уже в начале марта 2021 года.

"Документы на приватизацию первой тюрьмы мы передали в Фонд госимущества. Думаю, первая тюрьма будет продана в начале марта текущего года", - сказал он.

Отметим, первая тюрьма, которую выставят на продажу, - это исправительная колония в поселке Коцюбинское Киевской области.