ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине выставят на продажу 35 тюрем

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 14:21
В Украине выставят на продажу 35 тюрем Фото: Львовская исправительная колония (minjust.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Министерство юстиции Украины планирует выставить на продажу 35 законсервированных тюрем. Подготовка идет совместно с Фондом государственного имущества.

Об этом заявила замминистра юстиции Елена Высоцкая, передает правительственный портал.

По ее словам, в рамках "Большой приватизации тюрем" намерены выставить на прозрачные аукционы имущество 35-ти исправительных учреждений.

"Каждое из этих заведений уже прекратило свою профильную деятельность. Содержать закрытые учреждения, которые не выполняют своей функции, невыгодно для государства, поскольку это миллионы гривен расходов ежегодно", - добавила Высоцкая.

Напомним, ранее сообщалось о планах продать около 30 тюрем.

Как заявил министр юстиции Денис Малюська, первое такое учреждение планируют продать уже в начале марта 2021 года.

"Документы на приватизацию первой тюрьмы мы передали в Фонд госимущества. Думаю, первая тюрьма будет продана в начале марта текущего года", - сказал он.

Отметим, первая тюрьма, которую выставят на продажу, - это исправительная колония в поселке Коцюбинское Киевской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Министерство юстиции Украины тюрьма
NEWS
В Киеве из-за снегопада задействовали БТР
В Киеве из-за снегопада задействовали БТР
DAILY
Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной