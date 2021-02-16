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Розпродаж в'язниць: виправний центр в Ірпіні першим виставили на аукціон

Автор: Инна Собора

Ірпінський виправний центр у Київській області став першою пенітенціарною установою для продажу. Його виставили на аукціон.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в Facebook.

За словами міністра, 70% надходжень від продажу буде витрачено на розбудову нової в‘язничної інфраструктури, яка відповідатиме європейським стандартам. Ще 30% поповнить державний бюджет.

"Якщо хто має зайвих 220 мільйонів та хоче придбати невеличку в‘язницю у кількох кілометрах від Києва - welcome за посиланням нижче", - написав Малюська.

Крім того, він анонсував появу нових лотів на продаж незабаром.

Раніше повідомлялося, що першими пенітенціарними установами для продажу майна в 2021 році в Україні стануть виправний центр і дві виправні колонії.

РБК-Україна писало, що Міністерство юстиції України планує виставити на продаж 35 законсервованих в'язниць.

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