Розпродаж в'язниць: виправний центр в Ірпіні першим виставили на аукціон

Ірпінський виправний центр у Київській області став першою пенітенціарною установою для продажу. Його виставили на аукціон.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в Facebook .

За словами міністра, 70% надходжень від продажу буде витрачено на розбудову нової в‘язничної інфраструктури, яка відповідатиме європейським стандартам. Ще 30% поповнить державний бюджет.

"Якщо хто має зайвих 220 мільйонів та хоче придбати невеличку в‘язницю у кількох кілометрах від Києва - welcome за посиланням нижче", - написав Малюська.

Крім того, він анонсував появу нових лотів на продаж незабаром.