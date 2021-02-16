Розпродаж в'язниць: виправний центр в Ірпіні першим виставили на аукціон

Ірпінський виправний центр у Київській області став першою пенітенціарною установою для продажу. Його виставили на аукціон.
За словами міністра, 70% надходжень від продажу буде витрачено на розбудову нової в‘язничної інфраструктури, яка відповідатиме європейським стандартам. Ще 30% поповнить державний бюджет.
"Якщо хто має зайвих 220 мільйонів та хоче придбати невеличку в‘язницю у кількох кілометрах від Києва - welcome за посиланням нижче", - написав Малюська.
Крім того, він анонсував появу нових лотів на продаж незабаром.
Раніше повідомлялося, що першими пенітенціарними установами для продажу майна в 2021 році в Україні стануть виправний центр і дві виправні колонії.
РБК-Україна писало, що Міністерство юстиції України планує виставити на продаж 35 законсервованих в'язниць.