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Распределял "гумпомощь" от оккупантов: жителю Изюма Харьковской области объявили подозрение

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Харьков, Суббота 21 мая 2022 16:48
Распределял "гумпомощь" от оккупантов: жителю Изюма Харьковской области объявили подозрение Фото: жителю Изюма в Харьковской области объявили подозрение (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Жителю оккупированного Изюма Харьковской области заочно объявили подозрение в коллаборационной деятельности. Мужчина согласился занять пост в незаконно назначенной российскими захватчиками власти, где занимался распределением "гуманитарки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, 42-летний житель Изюма добровольно занял должность так называемого "начальника медицинской службы - службы медикаментов" при оккупационной власти. На посту мужчина занимался учетом и распределением лекарств в качестве "гуманитарной помощи" от российских представителей.

Мужчине заочно объявлено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Досудебное расследование проводит главное управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Фото: жителю Изюма в Харьковской области объявили подозрение (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Напомним, ранее прокуратура объявила о подозрении в коллаборационной деятельности депутату сельсовета в Харьковской области, который предоставлял оккупантам жилье в домах мирных жителей.

Отметим, в Харьковской области обнаружили еще двух коллаборантов - вербовавшую местных жителей женщину и мэра-самозванца.

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