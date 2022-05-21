Распределял "гумпомощь" от оккупантов: жителю Изюма Харьковской области объявили подозрение

Жителю оккупированного Изюма Харьковской области заочно объявили подозрение в коллаборационной деятельности. Мужчина согласился занять пост в незаконно назначенной российскими захватчиками власти, где занимался распределением "гуманитарки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, 42-летний житель Изюма добровольно занял должность так называемого "начальника медицинской службы - службы медикаментов" при оккупационной власти. На посту мужчина занимался учетом и распределением лекарств в качестве "гуманитарной помощи" от российских представителей.

Мужчине заочно объявлено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Досудебное расследование проводит главное управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Фото: жителю Изюма в Харьковской области объявили подозрение (facebook.com/prokuraturakharkiv)