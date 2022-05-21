Розподіляв "гумдопомогу" від окупантів: жителю Ізюму Харківської області оголосили підозру

Жителю окупованого Ізюма Харківської області заочно оголосили підозру у колабораційній діяльності. Чоловік погодився обіймати посаду в незаконно призначеній російськими загарбниками владі, де займався розподілом "гуманітарки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.