ru ua
Сб, 21 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Розподіляв "гумдопомогу" від окупантів: жителю Ізюму Харківської області оголосили підозру

Новость на русском →
Харків, Субота 21 травня 2022 16:48
Розподіляв "гумдопомогу" від окупантів: жителю Ізюму Харківської області оголосили підозру Фото: жителю Ізюму в Харківській області оголосили підозру (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Жителю окупованого Ізюма Харківської області заочно оголосили підозру у колабораційній діяльності. Чоловік погодився обіймати посаду в незаконно призначеній російськими загарбниками владі, де займався розподілом "гуманітарки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 42-річний житель Ізюма добровільно зайняв посаду так званого "начальника медичної служби-служби медикаментів" при окупаційній владі. На посаді чоловік займався обліком і розподілом ліків в якості "гуманітарної допомоги" від російських представників.

Чоловікові заочно оголошено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Досудове розслідування проводить Головне управління Служби безпеки України в Харківській області.

Фото: жителю Ізюму в Харківській області оголосили підозру (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Нагадаємо, раніше прокуратура оголосила про підозру в колабораційній діяльності депутату сільради в Харківській області, який надавав окупантам житло в будинках мирних жителів.

Відзначимо, в Харківській області виявили ще двох колаборантів - жінку, яка вербувала місцевих жителів, і мера-самозванця.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні Вторгнення Росії до України
NEWS
"Я хотів би, щоб Росії вистачило розуму". Зеленський розповів, яким бачить вирішення питання Донбасу
"Я хотів би, щоб Росії вистачило розуму". Зеленський розповів, яким бачить вирішення питання Донбасу
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків