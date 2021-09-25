Распределительные электросети играют ключевую роль в "зеленом" энергопереходе, - ассоциации

Так, эксперт по вопросам энергетики группы поддержки Украины Представительства ЕС в Украине Рута Балтаузе отметила улучшение прозрачности и понимания важности инвестиций в электросети в Украине.

Реализация рынка электроэнергии, а также стабильная инвестиционная и нормативно-правовая база, обеспечивающая необходимые инвестиции. Они имеют важное значение для улучшения качества сетевых услуг.

"ОСР играют важную роль для интеграции возобновляемых источников энергии и новых технологий, таких как умные электросети, и для внедрения рыночных решений гибкости", - отметила Рута Балтаузе.

Генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх, подчеркнул, что рынок электроэнергии в Украине быстро меняется, сталкиваясь с новыми тенденциями, такими как рост возобновляемых источников энергии, просьюмеров, распределенных ресурсов и электромобильность. По его словам, объем генерации подключенных к сетям объектов ВИЭ за последние 4 года вырос в 6 раз, а количество электромобилей увеличилось вдвое.

"С каждым годом растет фокус на потребителе и его потребностях. ДТЭК разделяет европейские ценности ведения бизнеса, инвестирует в цифровую трансформацию, новейшие технологии и инновации. Наша цель - умные, надежные и устойчивые сети, чтобы обеспечивать наших клиентов надежным электроснабжением и европейским сервисом", - отметил Иван Гелюх.

Кроме того, Иван Гелюх, сообщил, что ДТЭК оценивает стимулирующие инвестиции RAB-тарифы, как важный шаг на пути к созданию современной технологической инфраструктуры сетей. Они дали возможность начать в 2021 году "Большое обновление сетей", что отвечает потребностям клиентов, регионов, где работает компания, и целям "зеленого" енергопереходу. Компания фокусируется на инвестициях в цифровизацию и автоматизацию своих сетей.

Напомним, ранее сообщалось, что внедрение стимулирующего инвестиции RAB-тарифа позволило увеличить инвестиции в развитие сетей в среднем на 30-40% по стране.