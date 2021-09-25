Розподільчі електромережі відіграють ключову роль в "зеленому" енергопереході, - асоціації

Так, експерт з питань енергетики Групи підтримки України Представництва ЄС в Україні Рута Балтаузе відзначила покращення прозорості та розуміння важливості інвестицій в електромережі в Україні.

Реалізація ринку електроенергії, а також стабільна інвестиційна та нормативно-правова база, що забезпечує необхідні інвестиції. Вони мають важливе значення для поліпшення якості мережевих послуг.

"ОСР відіграють важливу роль для інтеграції відновлюваних джерел енергії та нових технологій, таких як розумні електромережі, та для впровадження ринкових рішень гнучкості", - наголосила Рута Балтаузе.

Генеральний директор ДТЕК Мережі Іван Гелюх, підкреслив, що ринок електроенергії в Україні швидко змінюється, стикаючись з новими тенденціями, такими як зростання відновлюваних джерел енергії, просьюмерів, розподілених ресурсів та електромобільності. За його словами, об’єм генерації підключених до мереж об’єктів ВДЕ за останніх 4 роки зріс в 6 разів, а кількість електромобілів збільшилась вдвічі.

"З кожним роком зростає фокус на споживача та його потреби. ДТЕК поділяє європейські цінності ведення бізнесу, інвестує в цифрову трансформацію, новітні технології та інновації. Наша мета - розумні, надійні та стійкі мережі, щоб забезпечувати наших клієнтів надійним електропостачанням та європейським сервісом", - зазначив Іван Гелюх.

Крім того, Іван Гелюх, повідомив, що ДТЕК оцінює стимулюючі інвестиції RAB-тарифи, як важливий крок на шляху до створення сучасної технологічної інфраструктури мереж. Вони дали змогу розпочати у 2021 році "Велике оновлення мереж", що відповідає потребам клієнтів, регіонів, де працює компанія, та цілям "зеленого" енергопереходу. Компанія зосереджується на інвестиціях у цифровізацію та автоматизацію своїх мереж.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що впровадження стимулюючого інвестиції RAB-тарифу дозволило збільшити інвестиції в розвиток мереж в середньому на 30-40% по країні.