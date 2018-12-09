У розкладі польотів аеропорту "Бориспіль" можливі зміни у зв'язку із погіршенням погодних умов

Фото: аеропорт "Бориспіль" (facebook.com/airportboryspil)

Аеропорт "Бориспіль" працює в режимі обмеженої видимості

У розкладі польотів міжнародного аеропорту "Бориспіль" можливі зміни у зв'язку із погіршенням погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту на сторінці у Facebook.

Як зазначається, міжнародний аеропорт "Бориспіль" працює в режимі обмеженої видимості. В роботі обидві злітно-посадкові смуги.

"До уваги пасажирів. У зв'язку з ускладненими погодними умовами (туман) та можливим перенесенням часу вильоту та прибуття вашого рейсу просимо перевіряти розклад польотів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з повідомленням синоптиків, у Києві і області в неділю ввечері і вранці в понеділок очікується туман.

Повідомляється, що до кінця доби 9 грудня, вночі та вранці 10 грудня туман, видимість 200-500 м.

Як писав Styler, в найближчі дні в Україні очікується погіршення погодних умов. 9 грудня у більшості областей очікується випадання опадів вигляді снігу і дощу. З початку робочого тижня небо над Україною проясниться, але 12 грудня циклон принесе чергове ускладнення погоди.