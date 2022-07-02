UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Расмуссен назвал большую ошибку НАТО в отношении Украины

Фото: бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Отказ НАТО предоставить в 2008 году Украине план действий по вступлению был ошибкой Альянса. Это стало сигналом для Путина.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал экс-генсек НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен.

"Я был за то, чтобы дать Украине план действий по членству еще в 2008 году. Я думаю, что было ошибкой не предоставить его, потому что это дало неверный сигнал Путину. И лично я был бы готов предоставить план действий по членству Украине и сейчас", - сказал он.

При этом Расмуссен напомнил, что план действий по членству не является гарантией вступления, "это дорожная карта к членству".

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", на референдуме вступление в НАТО поддержали бы 76% украинцев, против - 10%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО