Расмуссен назвав велику помилку НАТО щодо України

Відмова НАТО надати в 2008 році Україні план дій щодо вступу була помилкою Альянсу. Це стало сигналом для Путіна.

"Я був за те, щоб дати Україні план дій щодо членства ще в 2008 році. Я думаю, що було помилкою не надати його, тому що це дало невірний сигнал Путіну. І особисто я був би готовий надати план дій щодо членства Україні і зараз", - сказав він.

При цьому Расмуссен нагадав, що план дій щодо членства не є гарантією вступу, "це Дорожня карта до членства".