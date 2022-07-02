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Расмуссен назвав велику помилку НАТО щодо України

Фото: колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Відмова НАТО надати в 2008 році Україні план дій щодо вступу була помилкою Альянсу. Це стало сигналом для Путіна.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав екс-генсек НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен.

"Я був за те, щоб дати Україні план дій щодо членства ще в 2008 році. Я думаю, що було помилкою не надати його, тому що це дало невірний сигнал Путіну. І особисто я був би готовий надати план дій щодо членства Україні і зараз", - сказав він.

При цьому Расмуссен нагадав, що план дій щодо членства не є гарантією вступу, "це Дорожня карта до членства".

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на референдумі вступ до НАТО підтримали б 76% українців, проти - 10%.

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