Расмуссен назвав велику помилку НАТО щодо України

Відмова НАТО надати в 2008 році Україні план дій щодо вступу була помилкою Альянсу. Це стало сигналом для Путіна.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав екс-генсек НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен.
"Я був за те, щоб дати Україні план дій щодо членства ще в 2008 році. Я думаю, що було помилкою не надати його, тому що це дало невірний сигнал Путіну. І особисто я був би готовий надати план дій щодо членства Україні і зараз", - сказав він.
При цьому Расмуссен нагадав, що план дій щодо членства не є гарантією вступу, "це Дорожня карта до членства".
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на референдумі вступ до НАТО підтримали б 76% українців, проти - 10%.
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