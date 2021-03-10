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Раскрыт дизайн новых наушников от Apple

Автор: РБК-Украина

Новое поколение наушников AirPods от американской компании Apple будет похожим на версию Pro, выпущенную в прошлом году. В то же время у AirPods 3 будет более короткая ножка.

Об этом со ссылкой на поставщиков компании сообщает профильный ресурс Gizmochina.

Ожидается, что у AirPods 3 будут сменные силиконовые вкладыши, система активного шумоподавления, увеличенное время автономной работы, улучшенные микрофоны и новая версия Bluetooth.

Также сообщается, что презентация наушников ожидается 23 марта на первом мероприятии Apple в этом году.

Фото: дизайн AirPods 3 (gizmochina.com)

Напомним, ранее сообщалось, что вместе с гарнитурой могут быть представлены планшет iPad Pro (2021), умная метка AirTag и новое поколение приставки Apple TV.

До этого Apple выпустила срочное обновление для iOS, которое необходимо для исправления серьезных проблем, связанных с безопасностью. Эта уязвимость находится в браузере Safari и может привести к выполнению вредоносного кода. Предполагается, что злоумышленники могут рассылать электронные письма или текстовые сообщения, активация которых спровоцирует установку стороннего кода и приведет к краже личных данных.

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